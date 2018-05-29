Беларуси интересен эстонский опыт электронных уголовных дел

29 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Беларуси интересен эстонский опыт ведения электронных уголовных дел. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, которая принимает участие в Таллинской конференции по цифровому управлению государством. Она отметила важность того, что эта сфера является частью электронного правительства. В частности, система электронного уголовного дела (E-toimik) успешно действует в Эстонии и охватывает всю систему досудебного и судебного производства. Это позволяет значительно экономить время, обеспечивать прозрачность уголовного процесса и активно используется сторонами защиты, обвинения и судьями.

"Доступ к данной информационной системе осуществляется при помощи идентинтификационной ID- карты или Mobile-ID, которые предоставляют возможность входа в систему посредством данных, зарегистрированных на sim-карте. То есть человеку даже не нужно выходить из дома, чтобы получить актуальную, интересующую его информацию, достаточно просто войти в соответствующую систему",- рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси. Она обратила внимание на тот факт, что руководитель белорусского Следственного комитета определил создание единой автоматизированной информационной системы в ведомстве как один из приоритетов деятельности. Так, в СК сейчас изучается опыт других стран, в особенности ЕАЭС. Эстония же стала первым государством Европейского союза, опыт которого изучает белорусское правоохранительное ведомство.

Таллинскую конференцию по цифровому управлению государством открыла Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. На этом мероприятии в Таллине представители более чем 80 стран обсуждают, кроме прочего, вопрос о том, способствует или препятствует новый регламент ЕС о защите личных данных пользователей интернет-ресурсов цифровому развитию общества. Эстонский опыт цифрового управления государством, или "Э-стония" уже на протяжении многих лет привлекает к себе внимание специалистов из самых разных стран. Международная конференция по электронному управлению государством организована эстонской Академией государства при поддержке МИД Эстонии, правительства Швеции, города Таллина и Фонда развития предпринимательства.-0-