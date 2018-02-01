Беларуси необходимо заниматься разработкой собственных препаратов для таргетной терапии - Суконко

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси необходимо заниматься разработкой собственных препаратов для таргетной терапии. Такое мнение высказал директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Олег Суконко на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня 45% препаратов, используемых в лечении белорусских онкопациентов, - отечественного производства. "То же надо сделать и с таргетными препаратами. Наша страна должна заниматься их разработкой и производством", - сказал Олег Суконко.

Олег Суконко обратил внимание на необходимость расширения скрининговых программ. Это дорогостоящее мероприятие, которое в итоге приносит значительный экономический эффект. Раннее выявление заболеваний приводит к снижению стоимости их лечения.

Министр здравоохранения Валерий Малашко добавил, что в текущем году руководители всех уровней совместно с РНПЦ онкологии должны начать создание скрининговых центров на базе межрайонных диспансеров и крупных учреждений.

Беларусь вступает в век персонифицированной медицины, отметил Валерий Малашко. Первые шаги уже сделаны. Ее внедрение продолжено с введением в строй Республиканского центра позитронно-эмиссионной томографии и молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза, благодаря чему диагностика обрела новый качественный уровень. За два года функционирования ПЭТ-центра обследовано более 9 тыс. пациентов. В молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза проведена диагностика более 33 тыс. пациентов, выполнено 166 тыс. исследований. Следующий шаг - индивидуальное лечение, в том числе упорядочение и жесткая регламентация назначения таргетных лекарственных средств.-0-