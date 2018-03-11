11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, - 14 человек. Это горный участок, который состоит из нескольких проходческих комплексов", - отметил Иван Головатый.

Горняков искали более 30 часов, завалы разбирали вручную. С родными погибших общаются психологи. У шахтеров остались жены, у Максима Иванова - две дочери, у Дмитрия Валькова - сын.

"Предприятие полностью окажет содействие в рамках похоронных процедур. Также будет, конечно, оказана материальная помощь и поддержка в последующие годы. Предприятие не забывает работников, которые трагически ушли из жизни, и их семьи, оказывает помощь и при учебе детей, и при дальнейшем трудоустройстве", - сказал Иван Головатый.

Для расследования причин и обстоятельств ЧП на "Беларуськалии" создана комиссия Как говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы.

Происшествие, предположительно, связано с особыми геологическими структурами - мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт. В данном случае на 22 столбе велась штатная проходка, предупредительных признаков и предвестников выбросов не было обнаружено. Звено рабочих выполняло работы согласно инструкции.

СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий" "С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту произвела спуск следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий", - написала Татьяна Белоног.

Как сообщалось, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления в смену с 11.50 до 18.50 при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта 620 м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб.м горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны породой. В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены машинист горных выемочных машин Максим Иванов и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1973 и 1985 годов рождения. Шахтеры погибли. Технология подготовки и отработки 22-б западного столба является типовой, отработана на практике и внесена в "Инструкцию по применению систем разработки на Старобинском месторождении". С аналогичными параметрами выполнена подготовка соседнего столба, где завершает отработку запасов сильвинита лава № 11н-3. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса. На месте трагедии продолжают работать следователи.-0-