"Белавиа" и Turkish Airlines договорились о совместной эксплуатации линии Минск-Стамбул

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и национальный перевозчик Турции Turkish Airlines подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалинии (код-шеринг) Минск-Стамбул с 1 мая 2018 года, сообщили БЕЛТА в белорусской авиакомпании.

Согласно документу обе компании получат право свободных продаж на рейсы друг друга по маршруту Минск-Стамбул-Минск. В настоящее время выполняется по пять рейсов в неделю из Минска в Стамбул и обратно. Код "B2" авиакомпании "Белавиа" появится на рейсах турецкого партнера, а код "TK" "Турецких авиалиний" - на рейсах белорусского перевозчика.

"Благодаря соглашению пассажиры получат больше вариантов и возможностей для путешествий, смогут воспользоваться наиболее удобными стыковками и приобрести билет по более привлекательной стоимости. Совместная эксплуатация линии Минск-Стамбул-Минск позволит обеим авиакомпаниям увеличить пассажиропоток, в особенности за счет увеличения объема транзитных пассажиров, которые путешествуют между двумя городами", - говорится в сообщении.

"Мы верим, что сотрудничество с Турецкими авиалиниями повлечет за собой дальнейшее укрепление как делового, так и туристического потока не только между Турцией и Беларусью, но и по направлениям через Стамбул и Минск", - отметил генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Заместитель председателя, главный исполнительный директор Turkish Airlines Билал Экши подчеркнул, что с введением совместных рейсов пассажиры получат больше альтернатив для путешествий между Беларусью и Турцией.-0-