"Белавиа" и "Уральские авиалинии" подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалиний

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и ОАО АК "Уральские авиалинии" подписали двустороннее соглашение о совместной эксплуатации авиалиний с 1 августа 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белавиа".

Согласно договору рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы (аэропорт Домодедово) в Иркутск, Минеральные воды, Уфу, Омск, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург и Томск будут совместно эксплуатироваться с "Белавиа". В свою очередь рейсы "Белавиа" из Минска в Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) станут совместными с "Уральскими авиалиниями" с 1 августа 2018 года. Пассажиры смогут приобретать единый авиабилет по всему маршруту следования двух авиакомпаний.

"Сотрудничество с авиакомпанией "Уральские авиалинии" открывает нашим клиентам новые возможности для путешествий. Благодаря заключенным соглашениям мы сможем предложить жителям Беларуси широкий выбор маршрутов с пересадкой в Домодедово и Пулково, сделав их путешествия по России более комфортными. Также мы рассчитываем на помощь партнерской авиакомпании в продолжении формирования транзитного узла в Национальном аэропорту Минск", - сказал генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Подписанное код-шеринговое соглашение позволит "Белавиа" и "Уральским авиалиниям" увеличить пассажиропоток, в особенности за счет увеличения объема транзитных пассажиров, которые путешествуют между Россией и Беларусью. Код B2 авиакомпании "Белавиа" появится на рейсах российского партнера, а код U6 "Уральских авиалиний" - на рейсах белорусского перевозчика.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).

Авиакомпания "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года "Уральские авиалинии" перевезли более 8 млн пассажиров (плюс 23,7% к показателям 2016 года). География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).-0-