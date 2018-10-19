"Белавиа" набирает бортпроводников

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" проводит конкурсный отбор кандидатов на должность бортпроводников, заявки принимаются до 1 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на страницу компании в Facebook.

Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, рост 165-195 см, образование не ниже полного среднего. Кандидаты не могут быть студентами очной формы обучения. Знание английского языка обязательно на уровне не ниже Pre-Intermediate, а также умение применять языковые и речевые навыки в процессе обслуживания иностранных пассажиров и общения с представителями различных служб в транзитных аэропортах. Знание других иностранных языков приветствуется. Важно отсутствие вредных привычек, татуировок на открытых частях тела. На должность бортпроводника не принимаются граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Для участия в конкурсе необходимо пройти врачебную летно-экспертную комиссию, после получения сертификата ВЛЭК нужно отправить анкету на адрес stewards@belavia.by с указанием номера сертификата ВЛЭК и контактного телефона. По указанному номеру сообщат о времени проведения конкурсного отбора.

Более подробные условия размещены на сайте авиакомпании.-0-