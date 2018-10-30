"Белавиа" открыла рейс из Минска в Кишинев

30 октября, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" открыла 30 октября регулярный рейс из Минска в Кишинев. Первый самолет из белорусской столицы приземлился в Международном аэропорту Кишинев, передает корреспондент БЕЛТА.

Полеты в столицу Молдовы будут выполняться пять раз в неделю. Вылеты из Минска - в 13.00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08.00 - по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут вылетать в 14.05 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09.05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в Национальный аэропорт Минск в 16.30 и 11.30 соответственно.

Время в пути займет примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону - от 83 евро, от 153 евро - туда-обратно. Планируется, что полеты будут выполняться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью 64 пассажиров экономкласса и 12 - бизнес-класса. Сегодня с учетом высокой загрузки первого рейса самолет заменили на более вместительный.

Кишинев стал 51-м регулярным направлением авиакомпании, а Молдова - 28-й страной в географии полетов белорусского перевозчика.

Среди пассажиров сегодняшнего рейса из Кишинева в Минск - премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-