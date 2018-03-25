25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" переходит на летнее расписание выполнения полетов, соответствующая информация размещена в официальном аккаунте перевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Конец марта для нас традиционно ознаменован переходом на летнее расписание выполнения полетов. Сезон "Лето-2018" начинается 25 марта и продлится до 27 октября", - отметили в авиакомпании.

С переходом на летнее расписание "Белавиа" увеличит количество выполняемых рейсов из Минска в Барселону, Брюссель, Варшаву, Ларнака, Ниццу Одессу, Париж, Рим, Сочи, Стамбул и аэропорт Жуковский. "Кроме того, мы возобновляем рейсы в Ереван, Караганду, Костанай, Манчестер, Ниццу, Павлодар и Палангу. Вводим беспересадочный рейс в Белград. Открываем рейсы в Казань (26 апреля) и Ростов (27 апреля)", - говорится в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-