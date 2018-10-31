"Белавиа" планирует к концу года установить систему управления техобслуживанием AMOS

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" планирует до конца текущего года завершить установку автоматизированной системы поддержания летной годности, техобслуживания и ремонта самолетов AMOS. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно оценке Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) "Белавиа" занимает 3-4-е место по показателям обеспечения безопасности полетов среди всех европейских авиакомпаний. "Мы регулярно (раз в два года) проходим проверку всех подразделений, составляющих авиакомпании, направленных на подготовку, обеспечение, выполнение полетов и поддержание летной годности, - подчеркнул Анатолий Гусаров. - Это и работа на технике, и профессиональный уровень всего персонала, который имеет отношение к выполнению полетов".

"Но на этом не останавливаемся, - продолжил глава компании. - Мы завершаем разработку и внедрение одной из самых передовых технологий в мире по поддержанию летной годности - системы АМОS".

По словам Анатолия Гусарова, завершить установку системы планируется к концу этого года. Ее внедрение позволит авиакомпании еще более качественно контролировать состояние всех систем и узлов работы каждого самолета, а также прогнозировать различного рода неисправности.-0-