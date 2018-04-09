9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" планирует открыть рейсы в Мюнхен и Мадрид в 2019 году, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в 2018-2021 годах намерены существенно развить сеть маршрутов, открыть новые авиалинии. В наших планах открытие в этом году новых регулярных рейсов в Ростов-на-Дону и Казань, а что касается следующего года, то прорабатываем вопрос открытия полетов в Мюнхен, Мадрид, Воронеж. В 2020-м планируем открыть новые рейсы в страны ЕС, Средней Азии", - рассказал Анатолий Гусаров.

Также до конца 2021 года "Белавиа" планирует кардинально обновить свой флот. "Планируем, что наш флот будет состоять из самолетов двух производителей: Embraer и Boeing. Так как приобретать в собственность достаточно дорого, мы прорабатываем и варианты приобретения самолетов в лизинг", - отметил гендиректор авиакомпании. В частности, завершены переговоры с ирландской компанией Nordic Aviation Capital по приобретению в лизинг пяти самолетов Embraer. По условиям договоров, "Белавиа" получит три самолета Embraer-195 и два - Embraer-175. Поставка первых трех самолетов (двух Embraer-195 и одного Embraer-175) ожидается в апреле 2019 года. Два других авиалайнера будут поставлены в декабре 2019-го и апреле 2020-го.

"Кроме того, в ближайшее время мы выйдем на завершение переговоров с одной из лизинговых компаний США по приобретению в лизинг 4 самолетов Boeing 737 Max. Это самолеты нового поколения", - добавил Анатолий Гусаров.-0-