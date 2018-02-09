9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" планирует снижать цены на билеты на чартерные и регулярные рейсы, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиаперевозчика Анатолий Гусаров перед началом итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается стоимости билетов на регулярных рейсах "Белавиа", то мы планомерно в течение двух лет изыскиваем резервы и по основным направлениям (тот же Париж, Амстердам, Москва) цены снижаем. Сказать, что в этом году цены будут выше прошлого года - нет, они будут немного ниже по каждому маршруту, в пределах 5%. Я говорю о стоимости билетов в евро", - пояснил Анатолий Гусаров, отвечая на вопрос о тарифной политике перевозчика в летний сезон.

При этом он уточнил, что авиакомпания постаралась снизить стоимость рейсов из областных аэропортов. "Мы в этом году стараемся организовать более масштабное количество рейсов из всех областных аэропортов в Турцию, Египет, Болгарию, Черногорию. Чтобы привлечь людей, стоимость перелетов из областных аэропортов будет ниже, чем из Минска", - рассказал гендиректор "Белавиа".

Что касается чартерных перевозок, по словам Анатолия Гусарова, авиакомпания снизила цены для своих партнеров-туроператоров в районе 5-7% по наиболее массовым направлениям. "Насколько туроператоры смогут снизить цены на свои пакеты в целом, не могу сказать, в цену ведь включена стоимость отелей, а эти цены немного выросли. Как удастся сбалансировать снижение цен на перелеты и цены на гостиницы, так и будет выглядеть весь пакет. Но мы все-таки хотим, чтобы на рынок вышли цены немного ниже", - отметил гендиректор.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-