20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" проводит акцию для трансферных пассажиров. Стоимость билетов составит 50% от минимального транзитного тарифа по маршруту туда-обратно плюс таксы и сборы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Специальное предложение действует с 20 августа по 31 августа для путешествий, которые будут совершаться в период с 1 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Оно действительно только для транзитных перелетов рейсами авиакомпании со стыковочным пунктом в Минске (например, Баку - Минск - Франкфурт - Минск - Баку). Максимальный срок пребывания в пункте назначения - один месяц. Предложение действительно только для полетов туда-обратно, на билеты в одну сторону не распространяется.

В "Белавиа" подчеркнули, что изменения времени и даты вылета запрещены. Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, и пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих его участках. В этом случае уплаченная сумма пассажиру не возвращается.

Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма не возвращается.

В авиакомпании обратили внимание, что при отсутствии билетов на выбранные даты по специальному тарифу можно воспользоваться функцией "Календарь тарифов" в разделе "Заказ билетов".

Продажа билетов осуществляется на сайте belavia.by, а также в офисах авиакомпании и у агентов. Ознакомиться со списком направлений, которые участвуют в специальном предложении, можно также на сайте.-0-