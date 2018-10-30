"Белавиа" рассчитывает на рост числа транзитных пассажиров через Минск с открытием рейса в Кишинев

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает на рост числа транзитных пассажиров с открытием рейса в Кишинев, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец.

"Безусловно, рассчитываем на рост числа транзитных пассажиров. Любой рейс - это комбинация прямых и транзитных пассажиров. Если мы говорим о рейсе в Кишинев, то пока еще трудно говорить, но, скорее всего, транзитных пассажиров будет больше, чем прямых", - отметил Игорь Чергинец.

Сегодня на первом рейсе из Минска в Кишинев отправились 64 пассажира, в том числе 24 транзитных, из Кишинева - по данным на вчера, билеты купили 92 пассажира (из них 11 - транзитные). В столицу Молдовы транзитом через Минск сегодня ехали пассажиры из Москвы, Тбилиси, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. По данным системы бронирования, стыковка в Минске заинтересовала пассажиров из Вильнюса, Риги, Хельсинки, Астаны, Алматы.

В перспективе рейс Минск-Кишинев может стать ежедневным. "Пять рейсов в неделю - это хороший результат для начала. Надеюсь, что мы можем увеличить частоту рейсов до ежедневной", - сказал Игорь Чергинец.

На презентации рейса в аэропорту Кишинева замгендиректора выразил мнение, что новый рейс в Молдову будет рентабельным. "Белавиа" на протяжении долгих лет является прибыльным авиапредприятием. Мы открыли этот рейс, потому что считаем, что он будет рентабельным, прибыльным для авиакомпании", - добавил он.

Игорь Чергинец также поблагодарил аэропорт Кишинева за работу для открытия рейса. "Нам предоставлены в соответствии с программой поощрения новых перевозчиков особые условия. Это простимулирует увеличение пассажиропотока и наращивание частот на этой линии", - заявил он. Новым рейсом уже заинтересовались деловые круги двух стран, 4 ноября на соревнования в Кишинев прямым рейсом отправятся спортсмены.

Замгендиректора напомнил, что Кишинев стал 51-м регулярным направлением "Белавиа", а Молдова - 28-й страной в географии полетов белорусского перевозчика.

Авиакомпания "Белавиа" начала регулярные полеты из Минска в Международный аэропорт Кишинева с 30 октября. Рейсы в столицу Молдовы будут пять раз в неделю. Время в пути займет примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону - от 83 евро, от 153 евро - туда-обратно.

"Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).-0-