9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с летнего расписания увеличит число рейсов в Париж до 11 в неделю, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиаперевозчика Анатолий Гусаров перед началом итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала летнего расписания мы планируем летать в Париж 11 раз в неделю. Четыре дня в неделю будут два рейса в день. И мы уже получили слоты в аэропорту Шарль-де-Голля", - рассказал генеральный директор "Белавиа". Он уточнил, что заполняться рейсы будут в большей части за счет транзитных пассажиров. "Париж - одно из направлений, где мы снижаем тарифы. За счет того, что многие пассажиры из России, Казахстана предпочитают лететь через Минск - количество пассажиров на этом направлении увеличивается", - пояснил Анатолий Гусаров.

Кроме того, по Амстердаму "Белавиа" планирует увеличить число рейсов до 10 в неделю. "Но мы еще не получили разрешение от аэропорта. Ведем переговоры и по увеличению числа рейсов в Брюссель. Пока не разрешили, но это чисто технические вещи", - уточнил он.

Также гендиректор "Белавиа" рассказал, что авиакомпания несколько лет ведет переговоры по открытию рейса в Мюнхен. "Мы не можем пока пробиться туда, хотя очень хотим открыть регулярное воздушное сообщение из Минска в Мюнхен", - сообщил он.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-