"Белавиа" задержала вечерний рейс Минск-Калининград из-за непогоды

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" задержала на полтора часа вечерний рейс Минск-Калининград из-за непогоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании.
Рейс В2949, который должен был вылететь в Калининград в 18:20, был задержан из-за бокового ветра в аэропорту Храброво.
Как уточнили в авиакомпании, на этот рейс пересадили всех желающих пассажиров утреннего борта, который из-за сложных погодных условий не смог сесть в Калининграде и вынужден был вернуться.
По данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск, с получасовой задержкой ожидается прибытие рейса В2950 из Калининграда - в 21.20.
Сегодня был отменен дневной рейс из Калининграда в Минск.-0-
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