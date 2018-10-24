"Белавиа" задержала вечерний рейс Минск-Калининград из-за непогоды

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" задержала на полтора часа вечерний рейс Минск-Калининград из-за непогоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании.

Рейс В2949, который должен был вылететь в Калининград в 18:20, был задержан из-за бокового ветра в аэропорту Храброво.

Как уточнили в авиакомпании, на этот рейс пересадили всех желающих пассажиров утреннего борта, который из-за сложных погодных условий не смог сесть в Калининграде и вынужден был вернуться.

По данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск, с получасовой задержкой ожидается прибытие рейса В2950 из Калининграда - в 21.20.

Сегодня был отменен дневной рейс из Калининграда в Минск.-0-