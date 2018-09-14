"БЕЛДЖИ" презентовал новый кроссовер Geely Еmgrand X7

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" презентовало новый кроссовер Geely Еmgrand X7 (NL4), передает корреспондент БЕЛТА.
На рынке автомобиль будет представлен в четырех комплектациях. Цена Geely Еmgrand X7 в комплектации Standard составит Br31 тыс., Comfort - Br32 тыс., Comfort Plus - Br34,2 тыс., Luxury - Br35,9 тыс.
Сегодня объявлен старт продаж. "Уже завтра автомобили появятся в дилерских центрах. Начнем с максимальной комплектации - Luxury. Автомобили в базовой комплектации, думаю, появятся в начале ноября", - сказал начальник отдела маркетинга и рекламы СЗАО "БЕЛДЖИ" Владимир Подымако.
В ноябре "БЕЛДЖИ" планирует презентовать седан Geely Еmgrand 7 (FE3). Завод будет производить три модели. Исполняющий обязанности генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский отметил, что до конца года на "БЕЛДЖИ" планируется выпускать модели в следующем соотношении: Geely Atlas - 50%, кроссовер Geely Еmgrand X7 и седан Geely Еmgrand 7 - по 25%. "Что касается следующего года, то мы уточняем пропорции с нашими партнерами. Мы выходим на рынок с новыми моделями, поэтому надо осмотреться", - добавил он.
Кроме того, на "БЕЛДЖИ" уже изготовлена первая партия автомобилей с турбированным мотором. "Провели подготовку производства, готовы к выпуску. Сейчас проведем всесторонние исследования и после этого примем решение, какую долю такие машины будут занимать в производстве Geely Atlas", - отметил и.о. гендиректора.
Геннадий Свидерский также пояснил, что на заводе не планируется увеличивать число производимых моделей. "Если производить четыре модификации на заводе, это уже будет влиять на себестоимость. Поэтому в будущем мы будем какую-то модель убирать из производства и ставить более современную. Это в планах есть", - подчеркнул он.-0-
Фото Оксаны Манчук
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