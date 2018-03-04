"Белэнерго": непогода не повлияла на работу энергосистемы

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключений в распределительных электросетях из-за снегопада не зафиксировано, сообщило ГПО "Белэнерго" на своей страничке в twitter.

"Несмотря на продолжающиеся снегопады, в распределительных электросетях по ситуации на утро 4 марта отключений нет. Системы теплоснабжения также работают без сбоев. Белорусская энергосистема обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение всех своих потребителей", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что не прекращаются плановые осмотры и подготовительные работы для ремонтов оборудования. Персонал проинструктирован, имеется техника повышенной проходимости.-0-