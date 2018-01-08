8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует расширить сеть метеонаблюдений, сообщила на пресс-конференции первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем в 2018 году расширить сеть метеонаблюдений. В наших планах дальнейшая автоматизация наблюдений на государственной гидрометеорологической сети. В конце 2017 года мы приобрели еще две автоматические метеостанции, сейчас их монтируем и вводим в эксплуатацию. Всего у нас сейчас 38 таких метеостанций. На следующем этапе планируем установить новые автоматические метеостанции в тех регионах Беларуси, которые еще не охвачены метеонаблюдениями. Это позволит нам наблюдать в режиме реального времени за тем, как меняются температура, скорость направления ветра, давление, влажность, что поспособствует повышению точности прогнозов, фиксации возникновения неблагоприятных явлений", - сказала Мария Герменчук.

Она также пояснила, по какому принципу будут выбираться регионы для размещения новых метеорологических станций. "Новые метеостанции планируем создавать в очень крупных городах, где у нас не ведутся постоянные метеонаблюдения, например, таких как Солигорск. Второй принцип - трансграничность. Мы нуждаемся в том, чтобы проводить измерения в Лельчицах (Гомельская область) - в центре белорусского Полесья, потому планируем поставить там автоматическую метеостанцию. Также нас интересуют метеорологические параметры в Малорите (Брестская область). Кроме того, планируем поставить автоматическую метеостанцию в Плещеницах (Логойский район Минской области)", - добавила первый заместитель начальника Белгидромета.-0-