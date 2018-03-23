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Белгидромет планирует установить четыре автоматические метеостанции в 2018 году

Общество 23.03.2018 | 14:04

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет планирует установить четыре автоматические метеостанции в 2018 году, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.

"В этом году мы планируем закупить 4 автоматические метеостанции и установить их в Гродно, Щучине, Солигорске и Полоцке", - сказал Роман Лабазнов.

Он отметил, что сеть стационарных пунктов наблюдений Белгидромета не полностью покрывает территорию страны. "Сейчас в Беларуси 51 метеостанция, а необходимо 60. Кроме того, не все существующие метеостанции оснащены автоматизированным оборудованием. Автоматизированные системы установлены на 38 метеостанциях. У нас есть план мероприятий до 2020 года по повышению эффективности работы метеослужбы Беларуси, который включает в том числе закупку 22 автоматических метеостанций. В частности, планируется возобновить метеонаблюдения в самой южной точке страны - в Лельчицах", - отметил начальник Белгидромета.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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