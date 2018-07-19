Белгидромет рассказал об экологической обстановке в Беларуси в I полугодии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж сегодня на пресс-конференции рассказала об экологической обстановке в Беларуси в первом полугодии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии наблюдается нестабильная экологическая обстановка в отдельных районах Гомеля, Минска и Жлобина. В отдельных районах Минска в периоды неблагоприятных метеорологических условий были превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК) по диоксиду азота. Также превышения были зарегистрированы в Могилеве и Новополоцке. Из-за недостатка осадков в апреле и мае наблюдались эпизодические превышения ПДК по твердым частицам и пыли в Полоцке, Новополоцке и районе Уручья Минска. Уровень загрязнения воздуха специфическими веществами в Беларуси в первом полугодии оставался достаточно низким", - сказала Елена Богодяж.

На состояние поверхностных вод в Беларуси в первом полугодии оказывали влияние не только антропогенные источники, но и природные факторы. "В этом году наблюдалось довольно сильное половодье. Оно не могло не сказаться на качестве поверхностных вод. Из-за половодья наблюдался дефицит кислорода в реках Плиса, Свислочь, Цна, Ясельда, Лесная, Мухавец, а также некоторых озерах. Минимальное содержание кислорода было отмечено в воде реки Березина. Из-за половодья в некоторых реках отмечались повышенные концентрации биогенных веществ, например, в реке Плиса. Также в водохранилище Волма, реке Неман ниже Гродно, Свислочи в черте Минска наблюдалась повышенная концентрация по нефтепродуктам. Это было вызвано природным фактором - тем, что вода вышла на пойму. Такое бывает каждый год, эти данные соответствуют средним многолетним значениям", - отметила представитель Белгидромета.-0-