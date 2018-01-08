Белгидромет в 2017 году прогнозировал погоду на сутки по областям с точностью 96%

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет в 2017 году прогнозировал погоду на сутки по областям в среднем с точностью в 96%, сообщила во время пресс-конференции первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Точность прогнозов - один из самых важных вопросов для гидрометеорологической службы. Точность прогноза за 2017 год для суточных прогнозов по областям составила в среднем 96%, для суточных прогнозов по областным центрам - 92%. Прогнозы погоды на двое суток оправдываются в 97% случаев, на трое суток - около 95%", - сказала Мария Герменчук.

Точность прогнозов неблагоприятных и опасных погодных явлений составила 92%, штормовых предупреждений - 93%. "Соответствующие органы госуправления и службы своевременно информируются о неблагоприятных погодных явлениях и готовы к ним", - отметила первый заместитель начальника Белгидромета.-0-

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