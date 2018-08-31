Бельгийский Виллебрук готов наладить побратимские связи с белорусским городом

31 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Королевстве Бельгия Александр Михневич встретился с мэром бельгийского города Виллебрук Эдди Беверсом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Бельгии.
В числе других тем речь шла о возможности установления побратимских связей Виллебрука с одним из белорусских городов, который имеет схожие социальные показатели.
Мэр ознакомил дипломата с основными экономическими проектами, реализуемыми в регионе, стратегией его развития, инфраструктурными объектами, которые могли бы представлять интерес для Беларуси. Александр Михневич проинформировал о ключевой роли Беларуси в концепции "Один пояс, один путь", условиях работы иностранных компаний в Беларуси для рынка страны, ЕАЭС и СНГ, а также о планах посольства по проведению в 2018-2019 годах мероприятий для бельгийского бизнеса.
Стороны договорились, что мэрия Виллебрука окажет активное содействие в проведении 3-го Белорусско-европейского форума в городе Антверпен в 2019 году. С учетом того, что на территории региона расположен один из лучших европейских гребных каналов, достигнута договоренность об установлении контактов между профильными федерациями Бельгии и Беларуси. -0-
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