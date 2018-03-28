Белхимпрофсоюз реализует инновационный образовательный проект для молодых лидеров

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз химической, горной и нефтяной отраслей промышленности реализует инновационный образовательный проект для молодежных лидеров из всех регионов Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист по организационной и информационно-аналитической работе Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Ольга Тишурова.

Участниками проекта станут представители республиканского и областных молодежных советов, предприятий нефтехимической и горнодобывающей отраслей промышленности. Инициатива направлена на повышение у молодых лидеров коммуникативных и лидерских компетенций для формирования в дальнейшем из их числа резерва кадров, продвижения в профессиональном плане.

Проект стартует в апреле и пройдет в несколько этапов в течение всего 2018 года. Участники пройдут установочные вебинары на международной платформе дистанционного и смешанного обучения EDUtech, семинары в очной и дистанционной формах. Ребятам предложат углубить знания по тайм-менеджменту, планированию деятельности, эффективной коммуникации, развить умения работы в команде, публичного выступления и др. В финале состоится конкурс мини-проектов с конкретными предложениями для совершенствования работы профсоюза на местном уровне. Организаторы уверены, что этот образовательный проект даст дополнительную возможность молодежи реализовать себя. Для обучения пригласят профессиональных коучей, специалистов из министерств и ведомств, представителей судов и др.

"Участников проекта мы ориентируем на то, чтобы они не замкнули знания только на себе, а донесли информацию в массы. Поэтому ребята, получив определенную информацию, сами должны будут вести образовательную деятельность. Таким образом, число людей, так или иначе задействованных в проекте, увеличится в разы", - отметила Ольга Тишурова.

По итогам учебного курса 10 лидеров из каждого региона примут участие в международном молодежном форуме и других образовательных проектах Белхимпрофсоюза, которые пройдут в 2019 году. Наиболее успешные смогут пройти стажировку в Республиканском комитете Белхимпрофсоюза, а также в одном из родственных европейских профсоюзов, с которым заключены договоры о сотрудничестве.

Проект будет реализован совместно с Международным университетом "МИТСО" и при поддержке Глобального союза IndustriAll. Этот союз включает более 140 стран мира, в том числе Беларусь в лице Белхимпрофсоюза. "У нас подписаны договоры о сотрудничестве с родственными профсоюзными организациями СНГ, Литвы, Польши, Бразилии, Австрии и др.", - добавила Ольга Тишурова.-0-