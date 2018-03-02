Беляков: БРСМ в год 100-летия комсомола предстоит провести большую исследовательскую работу

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ в год 100-летия комсомола предстоит провести большую исследовательскую работу. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Андрей Беляков на торжественной церемонии открытия портретной галереи лидеров молодежного движения Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Беляков подчеркнул, что через историю конкретных людей молодежь для себя открывает историю комсомола в целом. "Галерея - это только часть большой исследовательской работы. В этот год - год 100-летия комсомола - мы сделаем все для того, чтобы весь дом молодежи стал своего рода историческим музеем", - отметил он.

Лидеров комсомола изобразили студенты художественного факультета Белорусской государственной академии искусств по найденным фотографиям и по рассказам. Это помогло передать характер исторических деятелей. "Портреты послужили стимулом изучить историю. Очень символично, что именно молодежь изобразила лидеров комсомола. Символично и то, что первое заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию комсомола, проходит в стенах дома молодежи", - заявил сенатор.

Как сообщалось, сегодня в Республиканском доме молодежи открылась портретная галерея лидеров молодежного движения Беларуси, начиная с его зарождения. Проект посвящен 100-летию молодежного движения. Посетителям выставки представили 24 графических черно-белых портрета с изображением первых секретарей ЦК ЛКСМ Беларуси. В дальнейшем экспозиция будет расширена. Планируется, что обновленный музей истории комсомольского и молодежного движения Беларуси начнет свою работу в октябре 2018 года.-0-