МНЕНИЕ: Беляков: в фокусе молодежного воспитания - формирование ценностного фундамента государственника

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в фокусе молодежного воспитания - формирование ценностного фундамента государственника. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил первый секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ", член Совета Республики Национального собрания Андрей Беляков, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Экономическая безопасность страны предполагает изменение структуры управления под потребности диверсифицированного рынка. Для этого нужна школа управления, школа кадров, которые следует не только научить и вырастить, но и идеологически мотивировать, сформировать ценностный фундамент государственника, помочь молодому человеку применить энергию и интеллект. Именно в этом союз молодежи видит свою важнейшую задачу", - сказал Андрей Беляков.

Он отметил, что формальный, шаблонный подход к воспитанию молодежи сегодня как никогда будет иметь высокую цену. "Президент неоднократно отмечал возрастающую роль ряда СМИ, которые по факту являются не средствами массовой информации, а политтехнологическими проектами внешних сил. Союз молодежи с их стороны зачастую становится объектом манипуляции общественным мнением, в результате чего идеологическая работа воспринимается исключительно как насаждение некоего конформизма в молодежной среде. Реально же мы не только формируем ценностную базу через проведение патриотических мероприятий, но и оказываем определенное идеологическое противодействие, ведем контрпропагандистскую работу, изучаем чужие ошибки, совершенствуем методы сетевой коммуникации", - подчеркнул первый секретарь.

По словам Андрея Белякова, ярким патриотическим примером для молодежи сегодня может стать жизнь белорусов в послевоенный период, который сочетал в себе как рост благосостояния и стабильности, формирование нового экономического базиса, так и жесткую невидимую войну на холодном фронте. "Данный период будет привлекать особый интерес в свете столетия БССР и Года малой родины. И в свете текущей ситуации имеет шанс стать дополнительным важным акцентом молодежной политики", - сказал он.

Руководитель БРСМ также подчеркнул, что Беларусь - единственная страна постсоветского пространства, сумевшая избежать вооруженных гражданских конфликтов, характерных для всего бывшего СНГ. "В первые годы независимости это было обеспеченно жестким, эффективным и последовательным курсом Президента. Именно его политической волей были пресечены экстремизм и радикальные идеологии, которые ставили своей целью запустить неконтролируемые процессы в государстве. И поэтому, несмотря на всю сложность современной международной обстановки, мы уверены, что наше опытное политическое руководство сможет преодолеть любые трудности", - заключил Андрей Беляков.-0-