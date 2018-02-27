"Белкартография" на Минской международной книжной выставке-ярмарке представит скретч-карту мира

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XXV Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 28 февраля по 4 марта, РУП "Белкартография" представит настенную скретч-карту мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

На стенде "Белкартографии" традиционно будет организована выставка и продажа карт и атласов. В числе новинок настенная скретч-карта мира. "Стирая верхний слой скретч-карты, путешественники смогут отметить и наглядно сохранить воспоминание о тех странах и континентах, где уже довелось побывать. Яркими красками на карте будут выделяться места состоявшихся путешествий, не изведанные же пока территории останутся под серебряным слоем", - отметили в пресс-службе.

На выставке впервые будут представлены картографические издания "Минск. Атлас туриста", "Европа. Атлас автомобильных дорог", атласы для детей с наклейками "Растения и животные мира" и "Страны и костюмы народов мира". Можно будет приобрести также туристическую карту "Замки Беларуси", настенную карту "Архитектурные достопримечательности мира", новые карты для детей "Животный и растительный мир Земли", карту на белорусском языке "Мая Радзiма-Беларусь" и карту на английском языке "Великобритания. Северная Ирландия".

Посетители выставки смогут также ознакомиться с картами серии "Район, районный центр", атласами и картами областных центров, справочными, общегеографическими картами и атласами.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Вход свободный, выставка будет открыта для посетителей с 10.00 до 19.00.-0-