"Беллегпром" презентовал коллекцию одежды "Взгляд в будущее"

1 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Показ-презентация коллекций одежды "Взгляд в будущее. Новые возможности легкой промышленности Беларуси" состоялся в Национальной школе красоты, передает корреспондент БЕЛТА.
Участие в мероприятии приняла глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, руководители текстильных и швейных предприятий Беларуси, дизайнеры.
Коллекции представили ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", РУПТП "Оршанский льнокомбинат", ОАО "Центр моды", ОАО "Белкредо", ЗАО "Калинка", ОАО "Элод", ОАО "Коминтерн", ОАО "Жлобинская швейная фабрика".
Также были представлены коллекции одежды французского дизайнера белорусского происхождения Юрия Кота и дизайнера-консультанта концерна "Беллегпром" Людмилы Лабковой.-0-
Фото Геннадия Жинкова.
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