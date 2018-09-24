Белоконев обсудит с руководством Минобороны Латвии вопросы региональной безопасности

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генштаба ВС Беларуси - первый заместитель министра обороны Олег Белоконев обсудит вопросы региональной безопасности с руководством Минобороны Латвии, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Официальный визит Олега Белоконева в Латвию пройдет с 25 по 27 сентября. Спланированы встречи с представителем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Латвии, руководством Министерства обороны, а также командующим латвийскими вооруженными силами.

"Предполагается обсуждение текущего состояния международной и региональной безопасности, двустороннего военного сотрудничества. Кроме этого, планируется посещение одной из воинских частей латвийских вооруженных сил", - проинформировали в ведомстве.-0-