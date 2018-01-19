Белорусам предлагают выбрать лучшую почтовую марку 2017 года

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" объявило конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

С 29 января по 28 февраля все желающие могут поучаствовать в конкурсе-опросе на лучшую марку. Для этого нужно зайти на сайт "Белпочты" в раздел "Филателия", скачать бланк анкеты, заполнить его, указав номер наиболее понравившейся почтовой марки или почтового блока, и выслать на электронный адрес vinch@belpost.by. Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить предлагаемую анкету также можно в любом отделении почтовой связи страны.

Среди всех участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы - наборы филателистической продукции.

Лучшей будет признана та почтовая марка либо блок, за которую проголосует большинство участников.

В прошлогоднем конкурсе победителем стал почтовой блок "Пчеловодство в Беларуси". За этот же блок Беларусь заняла 8-е место конкурса на звание самой красивой марки мира 2016 года "Большой приз выставки WIPA" в Австрии.-0-