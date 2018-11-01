Белорусам предложили выбрать лучшего врача

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач, получивший наибольшее количество положительных отзывов пациентов, станет победителем конкурса "СуперДоктор", который проводят в Беларуси общественное объединение "Белорусская ассоциация врачей" и онлайн-сообщество врачей Doctors Club, сообщает БЕЛТА.

По мнению организаторов, отзывы пациентов - самый справедливый критерий в выборе лучшего врача, и такой конкурс будет способствовать повышению авторитета профессии в обществе.

"Медицина - это не только современные технологии, новые методы диагностики и лечения заболеваний. Медицина - это миллионы личных историй, историй конкретных людей, здоровье и жизнь которых зависели от врача. Это миллионы поводов сказать "Спасибо!" за верно принятые решения и внимательность к пациентам", - отметил детский хирург РНПЦ детской хирургии и один из организаторов конкурса Вячеслав Игнатенко.

Вячеслав Игнатенко

Пациенты, которые хотят выразить благодарность доктору и номинировать его на конкурс, могут до 30 декабря 2018 года оставить положительный отзыв на сайте www.superdoctor.by . Также можно прислать свой отзыв на почтовый адрес: 220095, г. Минск, ул. Плеханова, 62-46 с пометкой "СуперДоктор".

По условиям конкурса, помимо абсолютного победителя, получившего наибольшее количество отзывов пациентов, лучших врачей определят в каждом регионе республики. Имена всех победителей будут размещены на сайте конкурса. Чествование лучших, по мнению пациентов, докторов страны с вручением призов и дипломов состоится в январе 2019 года.

Конкурс "СуперДоктор" в Беларуси проводится второй раз. В первом, который состоялся в 2016 году, победила Наталья Мартусевич - главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ.