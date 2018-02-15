15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции, посвященной деятельности органов юстиции в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

В марте 2017 года в Гааге (Королевство Нидерландов) на заседании Совета по общим вопросам и политике Гаагской конференции по международному частному праву была подписана Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи от 23 ноября 2007 года.

По словам Олега Слижевского, документ должен вступить в силу с июня этого года.

Конвенция является самым прогрессивным международным инструментом в области международного взыскания алиментов. Ее подписание соответствует проводимой политике Беларуси в области совершенствования механизма защиты прав детей и обеспечения их законных интересов. Конвенция будет обеспечивать оперативное рассмотрение просьб по делам, касающимся алиментных обязательств, а также предоставит гражданам возможность использования для взыскания алиментов универсальных, доступных, эффективных и простых в применении процедур.-0-