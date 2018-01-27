Белорусам впервые присвоено звание защитника дикой природы

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая природоохранная организация BirdLife International впервые присвоила белорусам звание защитника дикой природы - Nature`sHero, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Высокого звания удостоены три защитника дикой природы. Один из них - орнитолог, член Центрального совета АПБ Владимир Ивановский. Он взбирается на высоченные деревья в лесах и на болотах, чтобы исследовать состояние популяции хищных птиц, и устанавливает для них искусственные гнезда. Второй защитник - старший государственный инспектор Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Михаил Ермолич. Он задержал группу иностранных браконьеров, которые отстреливали уток в период размножения. Фотоохотник Николай Воробей в свое время получил тяжелые ранения при попытке задержать браконьера в заказнике "Выгонощанское".

Чествовали номинантов сегодня в Минске на ХХІ съезде АПБ.

С 2018 года этим званием ежегодно будут награждать активистов за выдающуюся природоохранную работу на национальном или местном уровне.

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" - партнер BirdLife International с 2005 года.-0-