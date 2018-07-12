Белоруски сыграют в футбол на каблуках

Десятки белорусских красавиц, среди которых жены и мамы футболистов, спортсмены и блогеры, соберутся 13 июля в детской fun-зоне "Спортик", чтобы показать "финты" с мячом и напомнить, что футбол все-таки женский вид спорта. На спортивный перформанс всех белорусок приглашает "Святой Источник. Спортик" и обещает в этот день научить "чеканке" — набиванию мяча — даже тех мам, кто придет на шпильках. Начало в 17:00.

В детской fun-зоне "Спортик", куда родители приводят детей, чтобы научить играть в футбол и привить здоровую привычку пить чистую воду, ежедневно проходят тренировки с самыми известными спортивными школами и чемпионаты по футболу, только большинство участников и тренеров — мужчины.

— Для юных футболистов примером для подражания чаще становятся папы-спортсмены, а мамам достается роль самого преданного болельщика, — рассказывает Денис Крупец, представитель бренда "Святой Источник. Спортик" и организатор первой детской фан-зоны. — "Святой Источник. Спортик" помогает прививать детям привычку пить чистую воду и вести активный образ жизни через игру, в которой могут "блистать" оба родителя. Мы хотим подчеркнуть роль мамы в воспитании юных спортсменов, и в целом в футболе, поэтому на один день поменяем их местами: пока мамы играют в футбол, папы и дети за них болеют.

Заниматься с белорусскими мамами на детской fun-зоне будет футболистка "Зоркі-БДУ" и тренер минского "Динамо" Диана Тропникова. Она проведет мастер-класс по чеканке мяча, к которому присоединятся жены белорусских футболистов, спортсменки и модели. В детской fun-зоне "Спортик" девушки будут бить по воротам вслепую, учиться футбольному фристайлу, а также поспорят друг с другом в конкурсе на самую громкую фанатскую кричалку.

Во время футбольного флешмоба два десятка красавиц выстроятся в ряд и будут одновременно набивать. Делать это, конечно, лучше в спортивной обуви, но приглашают прийти и на каблуках — мастер-класс по набиванию на 10 см шпильке покажут футболистки национальной сборной. Для того чтобы присоединиться к флешмобу, все мамы могут оставить заявку на сайте .

Папы, для которых этот день во всех смыслах выдался без футбола, проведут время на fun-зоне также с пользой: они узнают, как собрать здоровую ссобойку ребенку, а про тонкости общения с юными футболистами расскажет спортивный психолог Дарья Мельхер.

Расслабиться родители с детьми смогут в водном "баре", где вместо сладких напитков подают природную воду "Святой Источник. Спортик", а водные "бармены" могут рассчитать режим правильного питья в зависимости от веса, роста и физической подготовки.

Детская fun-зона "Спортик" открыта в Парке Победы ежедневно с 16:00 до 20:00. Финальная тренировка здесь пройдет 15 июля, когда состоится решающий матч мундиаля.