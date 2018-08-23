Белорусов отправят в Тбилиси сразу с фестиваля "Тбилисоба"

1 сентября белорусов приглашают на грузинский "турбазар" в Каретном дворике, где можно прогуляться по улочкам Тбилиси в очках виртуальной реальности, забронировать туры в горы и на море по "горящим" ценам и перенестись с белорусской "Тбилисобы" - фестиваля грузинской культуры в Верхнем городе - на "Тбилисобу" в Грузии. Для того, чтобы получить бесплатные билеты от "Боржоми" и партнеров "турбазара", нужно за одну минуту любым способом убедить жюри и зрителей в том, что такое путешествие позволит вам исполнить свою мечту на все 100.

Кастинг на поездку в Грузию пройдет с 15.00 до 17.00, а сам "турбазар" открыт в Каретном дворике до 20.00. Вход и участие свободные.

- Ежегодно тысячи белорусов отправляются в Грузию за вкусной едой и солнечными пляжами. Мы предлагаем выбирать путешествия, которые вдохновляют на смелые поступки и позволяют наслаждаться жизнью на все 100, - рассказывает Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля "Тбилисоба". - Спуститься по горной реке на байдарке, покорить вулкан или танцевать до полуночи во время "Тбилисобы" в Тбилиси - это только малый список дел в Грузии, которые дарят новые эмоции. Вместе с "Белавиа" и нашими партнерами по "турбазару" мы подготовили две путевки на двоих в Грузию и подарим их тем, кто решится на спонтанное путешествие прямо на фестивале.

Желающим отправиться в Грузию нужно выйти на сцену в Каретном дворике перед толпой зрителей и жюри из тревел-блогеров и за одну минуту удивить их так, чтобы не осталось сомнения - эта поездка нужна именно вам. Кастинг начнется в 15.00, но занимать "очередь" в Грузию советуют заранее. Жюри принимают участников только до 17.00, после чего назовут победителей и вручат два сертификата. Один позволяет отправиться на виноградники в Кахетию на дегустацию десятков сортов вина, другой - попробовать все активные развлечения на пляжах в Батуми.

Для тех, кто предпочитает заранее планировать свой отдых, во время фестиваля турагентства Saperavi.by, "АнитаBy", Alpha-Tour, "Ростинг" и "Тайм Вояж" предложат туры в Грузию по "горящим" ценам и представят 10 необычных маршрутов для самостоятельных путешествий.

Узнать о том, где готовят самые вкусные хачапури и на фоне каких достопримечательностей фотографии собирают самое большое число лайков, можно во время лектория от "бывалых" путешественников и блогеров. Свое участие уже подтвердили фудхантер Koko.by, модель Катя Коба, основатель "Мозгобойни" Александр Ханин, известные белорусские блогеры , профессиональные сомелье и многие другие.

Все, кто уже побывал в Грузии и хотел бы поделиться лайфхаками самостоятельных путешествий, могут также выступить на сцене "турбазара". Для этого нужно связаться с организаторами по телефону или опубликовать фотографию со своего путешествия, кратким описанием маршрута и хештегами #тбилисоба в социальных сетях.

Организаторами фестиваля выступают Мингорисполком, посольство Грузии в Республике Беларусь, мэрия Тбилиси, грузинское общество "Мамули" и ТМ "Боржоми".