15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет. Такая информация со ссылкой на дипломатов прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Обрушение автомобильного моста произошло 14 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур, на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Премьер Италии объявил в связи с обрушением моста о введении режима ЧС на 12 месяцев.-0-