Белорусов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет - МИД

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
"В аварии пострадали граждане Турции. Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших нет", - проинформировал Анатолий Глаз.
ДТП произошло утром 8 сентября на трассе Анкара-Аксарай. Водитель не справился с управлением, в 15 км от Аксарая автобус съехал в кювет. В результате шесть человек погибли, 44 пострадали. В момент аварии в салоне находились 46 пассажиров, водитель и три сотрудника автобусной компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.-0-
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