Белорусов зовут объехать страну за 48 часов на бесплатном авто

В необычный
Маршрут составлен таким образом, что добраться до него можно практически из любой точки Беларуси в течение двух часов. За выходные предлагают проехать всю страну и сделать фотографии в ее крайних точках: на берегу самого северного озера Освейское, в соседнем с Россией Хотимске, южном Комарине и возле западной границы - поселка Высокое. "Боржоми Трип" длиной в 48 часов учитывает время на остановки: дважды на сон, несколько раз на перекус и осмотр достопримечательностей, а также возможность свернуть с дороги на 2-3 часа, чтобы посетить интересные и малоисследованные места. Для этого на карту нанесены дополнительно 48 точек для активного отдыха.
- Мы хотим показать, что для того чтобы получить новые эмоции и яркие впечатления, не обязательно отправляться за тысячи километров, - рассказывает Екатерина Килбас, представитель ТМ "Боржоми" и организатор проекта. - Многие считают, что на исторических локациях и памятниках туризм в нашей стране заканчивается. "Боржоми Трип" станет для белорусов открытием этого лета и докажет, что в нашей стране есть много едва открытых и малоизученных и при этом очень интересных мест для ярких впечатлений и фотографий, которые соберут сотни лайков.
Поклонникам активного отдыха, например, предлагают по пути искупаться в единственном белорусском водопаде, устроить гонки на байдарках или вейкбордах и отправиться в рафтинг-сплав по реке Березина. Есть и гастрономический маршрут - с яичницей из страусиного яйца на завтрак, собственноручно отловленными раками на обед и барбекю из бобровых хвостов на ужин. Путешественникам предлагают и самостоятельно открывать новые интересные места на маршруте, чтобы дополнить ими карту. Для этого нужно опубликовать в соцсетях фото с поездки по Беларуси с хэштегами #БоржомиТрип и #Беларусь48 и указанием координат.
Одна компания, готовая отправится в тур уже 4-5 августа, получит бонус для поездки - полный бак бензина и запас воды Borjomi на 48 часов. А среди тех, у кого личного автомобиля нет, разыграют боржоми-мобиль. Оставить заявку на полный бак бензина или авто можно на сайте
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