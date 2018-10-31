Белорусская авиация готова к уведомительному порядку использования воздушного пространства

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская авиация технологически готова к уведомительному порядку использования воздушного пространства. Об этом заявил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Технологически мы готовы к уведомительному порядку использования воздушного пространства. Вопросы исключительно во внесении изменений в Воздушный кодекс", - пояснил руководитель департамента. Он отметил, что по этому вопросу департамент эффективно взаимодействует с Министерством обороны. В частности, Артем Сикорский обратил внимание на то, что время ожидания разрешения на использование воздушного пространства в настоящее время составляет не более 2 часов.

Руководитель департамента отметил, что уведомительный порядок использования воздушного пространства затронет не только пилотов-любителей, так называемую малую авиацию: в дальнейшем эту процедуру будут использовать и операторы беспилотных авиационных систем.

Как было отмечено, в Беларуси уже появилось покрытие полем устойчивой радиосвязи на высоте 100 м по всей стране. "Сейчас прорабатываются необходимые программные приложения для упрощения работы между заявителем и центром управления полетами", - сказал Артем Сикорский.-0-