Белорусская делегация примет участие в конгрессе Всемирного почтового союза в Эфиопии

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра связи и информатизации Натальей Гордеенко примет участие во внеочередном конгрессе Всемирного почтового союза, который пройдет 3-7 сентября в Аддис-Абебе (Эфиопия), сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Внеочередной конгресс, организуемый правительством Эфиопии совместно с Всемирным почтовым союзом, станет вторым в 144-летней истории ВПС. Всего в конгрессе будут участвовать около 1 тыс. человек из 192 стран. Планируется обсудить реформу Всемирного почтового союза и планы по укреплению устойчивости почтового сектора.

Беларусь на переговорах будет вносить предложения, направленные на адаптацию предоставления услуг почтовой связи к происходящим в почтовой среде переменам и изменяющимся потребностям клиентов.

Министерство связи и информатизации Беларуси в соответствии с постановлением Совета Министров от 21 ноября 2017 года №877 "О сотрудничестве с международными организациями и межгосударственными образованиями" определено республиканским органом государственного управления, ответственным за сотрудничество с Всемирным почтовым союзом.-0-