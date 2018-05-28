Белорусская делегация принимает участие в Международной конференции труда в Женеве

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в 107-й сессии Международной конференции труда в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В состав делегации входят три стороны социального партнерства - представители правительства, профсоюзов и нанимателей.

Основную тематику нынешней сессии - защита прав трудящихся женщин - обозначил в своем докладе генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер. Это одна из Инициатив столетия МОТ, реализация которой напрямую связана с достижением социального равенства для всех и устойчивого развития в сфере труда.

На протяжении двух недель более 4 тыс. делегатов из 187 стран будут обсуждать различные аспекты этой темы как с точки зрения трудящихся, так и с позиции правительств и нанимателей. Запланированы дискуссии по таким важным вопросам, как построение эффективного социального диалога, значимость коллективных переговоров для защиты трудящихся, важность солидарных действий международных и национальных институтов по достижению Целей устойчивого развития.

Международная организация труда - специализированное учреждение ООН, которое вырабатывает стратегические подходы по наиболее актуальным проблемам и вопросам, касающимся занятости, социальной защиты, достойной работы.-0-