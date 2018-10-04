Белорусская диаспора занимает особое место в Иркутской области - губернатор

4 октября, Иркутск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская диаспора в Иркутской области занимает особое место. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко сегодня на встрече с белорусскими и российскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, в Иркутской области проживают представители около 150 национальностей. "Вопросы развития культуры разных народов - одна из наших основных задач", - сказал он.

В настоящее время в Иркутской области проживают около 50 тыс. белорусов. Причем, как отметил Сергей Левченко, область является одним из немногих регионов России, где есть места компактного проживания выходцев из Беларуси.

"У белорусского сообщества очень активная общественная жизнь. Они регулярно проводят различные фестивали, ярмарки", - добавил губернатор.

Белорусы появились в Иркутской области в основном в начале ХХ века во время столыпинской реформы, когда они приехали осваивать Сибирь.

Встреча губернатора с журналистами состоялась во время пресс-тура "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", организованного Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-