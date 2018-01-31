31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гражданская авиация увеличила в 2017 году пассажирооборот более чем на 20%, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В ведомстве рассказали, что 30 января состоялась итоговая коллегия департамента по авиации Минтранса. В работе коллегии принял участие министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, представители государственных органов и руководители организаций гражданской авиации. С основным докладом выступил директор департамента по авиации Владимир Костин.

По словам Владимира Костина, в 2017 году обеспечено выполнение ключевого показателя транспортной работы по пассажирообороту на уровне 121,6% к 2016 году (при задании 116%). Перевезено более 3 млн пассажиров, темп роста к уровню 2016 года составил 120,8%.

В 2017 году в Национальный аэропорт Минск регулярные пассажирские рейсы выполняли 19 авиакомпаний. Начато выполнение регулярных полетов в Беларусь иракской авиакомпанией Iraqi Airways и российской авиакомпанией "Ямал". В целом за 2017 год в аэропортах страны обслужено 4,2 млн пассажиров, что на 18,9% выше уровня 2016 года, обработано 18,5 тыс. т грузов (темп роста - 107,2%).

Кроме того, в 2017 году были начаты регулярные полеты из Минска по четырем направлениям: Брюссель, Нижний Новгород, Калининград (из Витебска), возобновлены регулярные рейсы в Ереван. Увеличена частота полетов по 16 направлениям: в Россию (Москва, Калининград), Украину (Киев, Одесса), Грузию (Батуми, Тбилиси), Казахстан (Астана), Туркменистан (Ашхабад), Израиль (Тель-Авив), Турцию (Стамбул), Латвию (Паланга), Францию (Париж), Испанию (Барселона), Италию (Рим, Милан), Швейцарию (Женева).

Для наращивания объемов авиаперевозок продолжается работа по развитию и увеличению трансфертных потоков через Национальный аэропорт Минск. Основными трансфертными направлениями остаются направления из Москвы, Санкт-Петербурга в Киев и Одессу.

Количество регулярных рейсов за 2017 год по сравнению с 2016-м увеличилось на 10,4%, чартерных рейсов - на 9,5%. В летнем сезоне чартерные и регулярные рейсы выполнялись из всех областных городов Беларуси.

В целом по департаменту по авиации выполнено десять из одиннадцати доведенных ключевых и других показателей прогноза социально-экономического развития на 2017 год. Показатель по экспорту услуг в целом за прошлый год выполнен в размере 110% к 2016 году при задании 104,5%. Наращиванию экспорта услуг способствовало развитие и расширение авиаперевозок, повышение их конкурентоспособности. Экспорт товаров вырос на 8,6%, задание выполнено. Новый ключевой показатель по экспорту услуг в Китай за 2017 год выполнен и составил $11,5 млн.-0-