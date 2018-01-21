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Белорусская гуманитарная помощь доставлена во Вьетнам

Общество 21.01.2018 | 09:03
Фото посольства Беларуси во Вьетнаме
Фото посольства Беларуси во Вьетнаме

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена во Вьетнам, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

"Гуманитарная помощь из Беларуси общим весом 42 т доставлена в регион Вьетнама, наиболее пострадавший от тайфунов и наводнений", - говорится в сообщении МИД.

Белорусский самолет с гуманитарным грузом 21 января приземлился в аэропорту Камрань провинции Кхань Хоа, которая является наиболее пострадавшим регионом. Сопровождала груз делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси во главе с заместителем министра Александром Худолеевым.

"Желая поддержать дружественный Беларуси народ Вьетнама в условиях разрушительных тайфунов и наводнений, обрушившихся на различные регионы Вьетнама в 2017 году, белорусским правительством было принято решение о направлении гуманитарной помощи наиболее пострадавшим регионам Вьетнама", - подчеркнули в МИД.

В состав гуманитарной помощи вошли товары белорусских производителей первой необходимости: продукты питания (детские сухие смеси, крупы, мясные консервы), палатки, одеяла, дизельные электростанции, кровати-раскладушки и прочее.

В аэропорту Камрань организована торжественная церемония передачи груза, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси, заместитель председателя провинции Кхань Хоа и руководство Управления по борьбе со стихийными бедствиями Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама. Кроме того, в церемонии участвовали представители общественно-политического движения "Отечественный фронт Вьетнама" провинций Куангнам и Фуйен центральной части Вьетнама.

Решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принято в соответствии с Положением о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи. Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1045 утвержден объем передаваемых материальных ценностей в размере Br327 575,48 (продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и пр.).-0-

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Теги
Беларусь, Вьетнам, МИД, помощь
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