19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская гуманитарная помощь готова к отправке во Вьетнам, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Гуманитарная помощь для Вьетнама готова к отправке из Беларуси - груз уже загружен в самолет. В его состав вошли продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки, электростанция и пр. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, вылет запланирован на 20 января. Сопровождать груз будет группа работников МЧС во главе с заместителем министра.

Как рассказали в МЧС, помощь оказывается в связи с тем, что во Вьетнаме в различных провинциях прошли тропические тайфуны, под водой оказались более 100 тыс. домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства Вьетнама, от стихии пострадали более 4,3 млн человек, 395 тыс. нуждаются в помощи.

Решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принято в соответствии с Положением о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи. Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1045 утвержден объем передаваемых материальных ценностей в размере Br327 575,48 (продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и пр.). Доставку гуманитарной помощи во Вьетнам обеспечат Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство транспорта и коммуникаций.-0-