23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская и китайская молодежь будут развивать совместные бизнес-проекты, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Такое решение принято во время официальных встреч представителей БРСМ и Всекитайской федерации молодежи на третьем Молодежном лагере Шанхайской организации сотрудничеств в Пекине. В частности, в ближайшее время стороны планируют создать белорусско-китайский молодежный бизнес-инкубатор. "Это позволит активнее вовлекать молодежь в сферу предпринимательства, развивать успешные бизнес-проекты и привлекать инвестиции", - рассказала Александра Гончарова.

Как подчеркнула секретарь ЦК БРСМ, молодежные организации двух стран планируют в дальнейшем проводить больше совместных программ и проектов. При этом принято решение не ограничиваться взаимодействием исключительно между центральными комитетами, а планомерно расширять региональное сотрудничество.

Третий Молодежный лагерь Шанхайской организации сотрудничества проходил в КНР 15-22 июля. Его организатором выступает Всекитайская федерация молодежи. Это самая массовая молодежная организация, которая включает 55 организационных членов и более 94 тыс. региональных членов на разных уровнях. БРСМ в Молодежном совете ШОС является организацией-партнером по диалогу в сфере молодежной политики. "Молодежный Совет ШОС стал масштабной площадкой для коммуникаций. В ответ на Обращение глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества к молодежи представители лагеря выразили поддержку в их стремлении укреплять международное сотрудничество и консолидировать усилия в работе с молодежью", - подчеркнула Александра Гончарова. -0-