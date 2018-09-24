Белорусская команда вальщиков леса на чемпионате в Баварии стала лучшей в своей подгруппе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская национальная команда вальщиков в составе Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова, Юрия Нестеровича и Ивана Лукашевича на чемпионате в Баварии стала лучшей в своей подгруппе. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Чемпионат среди вальщиков леса Баварии состоялся в немецком Голдбахе. Он проходил согласно традиционным внутренним правилам, немного отличающимся от международных. Все спортсмены-вальщики были разбиты на две подгруппы: национальную команду Баварии и вальщиков - представителей разных стран. Сборная Беларуси впервые была приглашена на внутренние немецкие соревнования. Кроме белорусов гостями чемпионата стали спортсмены из Польши, Чехии и Австрии. Команда вальщиков Минлесхоза Беларуси стала абсолютным чемпионом в номинации "Гость".

В личном зачете первое место завоевал помощник лесничего Заостровечского лесничества Клецкого лесхоза Сергей Шкудров, на 70 баллов опередив спортсмена из Польши. Валерию Дуровичу, леснику Вилейского лесничества Вилейского опытного лесхоза, до второго места не хватило всего трех баллов. Юрий Нестерович, лесник Любушанского лесничества Березинского лесхоза, в индивидуальном зачете занял пятое место.

Первые места белорусские спортсмены заняли в упражнениях "Монтаж цепи" (Сергей Шкудров), "Точное пиление" (Валерий Дурович), "Обрезка сучьев" (Юрий Нестерович). Юниор сборной Иван Лукашевич занял второе место в упражнении "Точное пиление" и третье место в "Обрезке сучьев".-0-