Белорусская команда выиграла чемпионат мира среди лесорубов в Норвегии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда вальщиков из Беларуси в составе Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы выиграла чемпионат мира среди лесорубов, который прошел в Лиллехаммере (Норвегия) 2-5 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Белорусская сборная вальщиков под руководством замначальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимира Шута в командном зачете набрала 4 879 баллов, на 19 очков опередив соперников из Германии, и в итоге заняла первое место.

В соревнованиях в Норвегии приняли участие представители 27 стран.

В 2016 году сборная Беларуси первый раз в истории завоевала титул чемпиона мира среди лесорубов. В Лиллехаммере команда повторила успех.-0-