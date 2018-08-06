Белорусская команда выиграла чемпионат мира среди лесорубов в Норвегии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда вальщиков из Беларуси в составе Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы выиграла чемпионат мира среди лесорубов, который прошел в Лиллехаммере (Норвегия) 2-5 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Белорусская сборная вальщиков под руководством замначальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимира Шута в командном зачете набрала 4 879 баллов, на 19 очков опередив соперников из Германии, и в итоге заняла первое место.
В соревнованиях в Норвегии приняли участие представители 27 стран.
В 2016 году сборная Беларуси первый раз в истории завоевала титул чемпиона мира среди лесорубов. В Лиллехаммере команда повторила успех.-0-
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