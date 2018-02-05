5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская миротворческая рота проводит тренировку под наблюдением британских военных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

С 5 по 14 февраля на полигоне Лосвидо проводится тренировка миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. "Отрабатываются задачи по предназначению в условиях лесистой местности и низких температур. Представители 2-го Королевского ирландского полка 160-й пехотной бригады Вооруженных сил Великобритании наблюдают за проведением тренировки в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Великобритании на 2018 год", - проинформировали в Минобороны.-0-