Белорусская молодежь в 2019 году будет работать в Калининграде, Ставрополье и Ростове-на-Дону

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь в 2019 году будет работать в Калининграде, Ставропольском крае и Ростове-на-Дону, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

По его словам, БРСМ и молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет. "Особое внимание в соглашении мы уделили созданию совместной символики и атрибутики студенческих отрядов, организации совместных строек как на территории Беларуси, так и России. Кроме того, в 2019 году мы договорились об обмене педагогическими отрядами с Калининградом, Ставропольским краем и Ростовом-на-Дону. Планируется, что Ростов-на-Дону будет обмениваться педотрядами с Витебской областью, Калининград - с Гродненской, а Ставропольский край - с Минском", - рассказал Олег Дикун.

Он добавил, что в ближайшее время Минск планирует посетить молодежная делегация Ставрополья, а в декабре представители БРСМ отправятся в Калининград для обсуждения дальнейших проектов сотрудничества.

БРСМ и Российские студенческие отряды активно взаимодействуют в организации трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. В третьем трудовом семестре в России работали белорусские студенческие строительные, педагогические, сервисные и сельскохозяйственные отряды. География их дислокации - от Санкт-Петербурга до Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Югра, в том числе белорусы трудились на объектах Коломенского района Московской области, Сочи, Туапсе. Студенты из России работали на Всебелорусской молодежной стройке - строительстве объектов Белорусской АЭС в Островце, Минской городской молодежной стройке - строительстве общежития Студенческой деревни, которому в 2019 году предстоит принимать гостей II Европейских игр, а также в составе сводного студенческого сельскохозяйственного отряда оказывали помощь во время уборочной кампании аграриям ОАО "Долгиново" Вилейского района.-0-