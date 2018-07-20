Белорусская молодежь в сентябре примет участие в образовательном форуме в России

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь в сентябре примет участие в международном образовательном форуме "СелиАс" в Астраханской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олеся Сазанкова.

В Республиканском доме молодежи в Минске состоялась онлайн-конференция с участием представителей молодежных структур Беларуси и Астраханского региона России. "Мы очертили направления двустороннего сотрудничества в таких сферах, как молодежная политика, предпринимательство, студотрядовское движение. Уточнялись моменты, связанные с участием белорусской делегации в международном образовательном форуме "СелиАс". Он пройдет в Астраханской области в сентябре. Для нас это возможность обменяться опытом, наладить деловые контакты", - уточнила Олеся Сазанкова.

Как отметила председатель комитета Думы Астраханской области по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму Ильмира Уталиева, в этом году приоритетами фестиваля выбраны гражданская инициатива, медиа, бизнес. "Сектор гражданских инициатив будет формироваться из представителей некоммерческих организаций, молодежного правительства, добровольцев. Медиа представят традиционные СМИ, активисты соцсетей, в повестке дня также международная журналистика. Для молодых предпринимателей предусмотрена образовательная программа, возможность найти бизнес-партнеров. Важное место в обсуждении будет отведено налаживанию сотрудничества по студотрядовскому направлению, расширению взаимодействия по линии молодежного парламентаризма, развитию молодежного предпринимательства", - добавила она.

Международный форум "СелиАс" - это масштабная образовательная площадка, которая ежегодно собирает молодежный актив, лидеров молодежных и общественных организаций разных стран. Его цель - создание условий для самореализации молодых людей и вовлечение их в решение наиболее актуальных задач современного общества. Образовательная площадка форума предусматривает встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и бизнеса. На форуме проходят круглые столы, дискуссии, деловые игры, мастер-классы, лекции по управлению бизнес-проектами.-0-